Helicóptero com governador de AL faz pouso forçado O governador de Alagoas, Teotonio Vilela Filho (PSDB), levou um susto hoje quando seu helicóptero teve de fazer um pouso forçado numa propriedade privada localizada na cidade de Bom Conselho, em Pernambuco. O voo foi interrompido por causa do mau tempo na região sertaneja, que faz divisa de Alagoas com Pernambuco. Segundo informações da assessoria do governador alagoano, não houve falha mecânica na aeronave, mas o piloto decidiu abortar o voo.