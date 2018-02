Helibras entrega à Marinha helicóptero produzido no País

A compra dos EC725 prevê transferência de tecnologia, nacionalização e envolvimento da cadeia industrial brasileira. Projetos e desenhos dos sistemas foram elaborados pela Helibras em parceria com a Marinha. De acordo com a nota da fabricante, a versão naval do EC725 foi customizada com equipamentos para atividades de esclarecimento e ataque em missões de guerra de superfície (ASuW), missões de busca e salvamento (SAR), de combate e de apoio às operações anfíbias, operações especiais e apoio do sistema de contramedidas eletrônicas.

A equipe de engenharia atualmente trabalha na integração dos softwares do míssil Exocet AM39, armamento que terá sua motorização produzida nacionalmente pela companhia Avibras, de São José dos Campos (SP). Também está perto da finalização o radar tático de vigilância marítima e mísseis AM39. O programa do EC725 levou à assinatura de 16 contratos com indústrias no Brasil responsáveis por diversos componentes e sistemas das aeronaves.

A Helibras recebeu um novo reconhecimento de cooperação industrial no programa HXBR. O Ministério da Defesa reconheceu que a empresa trouxe para o País a quantia de mais de 66 milhões de euros em investimento, transferência de tecnologia, experiência e empregos. O Termo de Reconhecimento de Créditos de Cooperação Industrial foi emitido depois de auditoria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC).

A Helibras afirma que contratou mais de 600 profissionais desde o início do programa. Disse, também, por meio de nota da assessoria de imprensa, que o cronograma de atividades estabelecido em contrato está dentro do prazo e do orçamento previsto.