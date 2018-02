Helena Chagas é nova ministra da Comunicação Social Com discurso conciliador, a jornalista Helena Chagas assumiu hoje o cargo de ministra da Secretaria de Comunicação Social. Ao ser empossada por Franklin Martins, ministro no governo Lula, ela reafirmou declarações da presidente Dilma Rousseff de defesa da liberdade de imprensa. "É desnecessário lembrar aqui as numerosas vezes em que a presidenta Dilma demonstrou seu profundo apreço por esse importante pilar da democracia", disse. "Abrir mão da liberdade de imprensa é impensável também para a minha geração, que é aquela que cresceu durante o regime militar."