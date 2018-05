Helder Barbalho coloca cargo de ministro dos Portos à disposição de Dilma

BRASÍLIA - Em conversas realizada com a presidente Dilma Rousseff, o ministro de Portos, Helder Barbalho (PMDB-PA), colocou à disposição o cargo. O encontro entre os dois ocorreu no início da noite de segunda, 18, no Palácio do Planalto. Uma decisão sobre a permanência do ministro, que é filho do senador Jader Barbalho (PMDB-PA) deve ocorrer numa nova reunião prevista para esta quarta-feira, 20.

Antes do encontro com Helder, Dilma também esteve com o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga (PMDB-AM). A bancada de deputados do Amazonas, reduto eleitoral do ministro, concedeu 100% dos votos pelo afastamento da petista na votação ocorrida na noite do último domingo, 17, na Câmara.

Em conversa com o Estado após a reunião com Dilma, Braga afirmou que fez uma avaliação geral do processo de impeachment e que, da parte dele, não havia nenhuma "posição tomada" sobre um possível pedido de exoneração. Informou também que ao longo da semana deverá voltar a conversar com a presidente para tratar novamente sobre o futuro do ministério.

"O meu setor, o elétrico e o de energia, é um setor muito delicado. Que tem implicações de empresas públicas, que são listadas em bolsa de valores. Tem uma série e ações acontecendo neste momento e por isso nenhuma medida pode ser tomada de forma precitada, e eu não o farei. Até pela responsabilidade que tenho pelo trabalho e pelo País".

Tanto Helder Barbalho quanto Eduardo Braga fazem parte da cota de indicação da bancada do PMDB do Senado, que deverá se posicionar sobre o processo de impeachment, após ele ter sido aprovado pela Câmara. Segundo integrantes da bancada ouvidos pela reportagem, atualmente, a maioria dos senadores peemedebista é a favor do afastamento da presidente.