Heinze quer refinanciamento de dívida no agronegócio O deputado federal Luis Carlos Heinze (PP/RS) apresentou emenda à Medida Provisória nº 554/11, que tramita na Câmara dos Deputados, propondo a reabertura do programa de refinanciamento dos débitos inscritos na Dívida Ativa da União, encerrado em junho do ano passado. O parlamentar sugere que as execuções fiscais sejam suspensas até dezembro deste ano, novo prazo para que os agricultores possam refinanciar as operações por até 10 anos, com descontos que variam de 33% a 70%, de acordo com montante da dívida.