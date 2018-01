Hegemonia paulista no PT volta à cena com Falcão na presidência

BRASÍLIA - Em reunião marcada por temas com alto poder de desgaste, como a anistia ao ex-tesoureiro Delúbio Soares, um grupo insatisfeito com a falta de cargos no governo elegeu o deputado estadual Rui Falcão presidente do PT, em substituição a José Eduardo Dutra, com um discurso de unidade e prometendo "direção coletiva". Dutra renunciou ao comando por problemas de saúde.

Ligado ao ex-ministro José Dirceu, réu no escândalo do mensalão, Falcão não era o candidato de Dilma nem do ex-presidente Lula, que preferiam o nome do líder do PT no Senado, Humberto Costa (PE). Sua escolha, porém, refletiu a guerra política entre o governo e a bancada do PT na Câmara, descontente com a montagem do segundo escalão.

"Somos aqueles filhos que estão crescendo e tomando decisões próprias", resumiu o deputado André Vargas (PR), secretário de Comunicação do PT. "Precisamos de um presidente que dê estabilidade ao partido. O PT não é só um gerenciamento burocrático."

Empossado nesta sexta-feira, 29, mesmo, após contar com apoio de todas as correntes, Falcão disse não ter qualquer incompatibilidade com Dilma. "Temos uma amizade profunda." Ao assumir o comando do PT, ele fez uma referência indireta ao mensalão ao criticar a elite, que, na sua avaliação, "tentou depor o presidente Lula e não teve coragem".

Delúbio. A anistia ao ex-tesoureiro Delúbio Soares, expulso do PT em outubro de 2005, movimenta há dias os bastidores do partido por ressuscitar a crise antes do julgamento dos réus do mensalão, previsto para o ano que vem. Falcão defendeu a reabilitação de Delúbio. "Que eu saiba, no Brasil não existe pena perpétua. Ele está no gozo dos direitos políticos e não tem condenação criminal", afirmou.

Primeiro-secretário da Assembleia de São Paulo, Falcão é da corrente Novos Rumos, dissidência da majoritária Construindo um Novo Brasil (CNB), e representa um grupo que hoje se sente alijado na equipe de Dilma, apesar de ele ter atuado diretamente na campanha presidencial da petista como coordenador de comunicação.

Nesse time, muitos querem de volta a hegemonia paulista no partido, perdida desde a eleição de Dutra, em 2009. Parte dessa articulação é liderada por Dirceu, que nem sempre fala a mesma língua de Lula. "Essa conversa não tem pé nem cabeça", reagiu Dirceu, negando ter comandado uma rebelião para trocar a candidatura de Humberto Costa pela de Falcão. "Estava em Londres, não tive qualquer interferência nisso", desconversou.

Falcão teve o nome associado à espionagem de tucanos na campanha. "De nossa parte nunca existiu dossiês. Quem fez dossiês está sendo processado", devolveu ele. O deputado já havia presidido o PT em 1994.