Hartung quer evitar veto presidencial à correção do IR O prazo legal para a sanção do projeto que corrige em 17,5% a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), termina nessa terça-feira, mas diante da ameaça de veto presidencial, o senador Paulo Hartung (PSB-ES), desembarca em Brasília amanhã cedo para articular uma reação dos líderes aliados e de oposição contra qualquer iniciativa que possa brecar a correção. A proposta foi aprovada maciçamente por deputados e senadores em dezembro, mas a equipe econômica e a assessoria jurídica do Planalto recomendam o veto sob o argumento de que o texto é dúbio, beneficia pessoas jurídicas e dará margem a ações na Justiça, prejudicando a arrecadação. Interlocutores do presidente Fernando Henrique Cardoso informaram hoje que ainda não havia uma decisão final do Planalto porque a questão envolve a relação entre Executivo e Congresso. Na hipótese de veto total à proposta, o governo já avisou que está disposto a editar uma Medida Provisória (MP) para manter os 17,5%. O problema é que o presidente da Câmara, Aécio Neves (PSDB), reage contra esta alternativa por ter se empenhado muito na construção do acordo e os articuladores políticos do governo não querem confronto com o Legislativo. De olho na agenda de interesse do governo no Congresso, que inclui polêmicas como a prorrogação da Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras (CPMF), interlocutores presidenciais não querem começar o ano com pendências com o Congresso, Temeroso de que a polêmica vire "cabo-de-guerra" entre o Executivo e o Congresso, travando a correção, Paulo Hartung alerta que a vaidade não pode estar acima do interesse dos contribuintes. "Se a Receita Federal quer pôr uma casca de banana para o Congresso no caminho da correção da tabela do Imposto de Renda, nós não podemos pisar nela", diz o senador. Ele está convencido de que qualquer escorregão é capaz de desmontar a única vitória que o contribuinte pode ter em sua dura disputa contra o fisco durante todo o governo Fernando Henrique. Hartung acredita que a questão central é que o governo evoluiu e mudou de posição, acatando a proposta de correção. "Se isto será definido pela sansão presidencial ou por MP, não é problema nenhum", insiste, em defesa da tese de que o importante é poupar o contribuinte que vem sendo vítima de confisco há seis anos. "O essencial é que os 17,5% acordados no Congresso incidam sobre a faixa de isensão e nas deduções com dependentes e despesas com educação e saúde". Perdas Ao aprovar o projeto, o Congresso transferiu para o Executivo a responsabilidade de encontrar recursos para repor quedas de arrecadação causadas pela correção. Cálculos do governo revelam que as perdas com a nova tabela serão da ordem de R$ 2,6 bilhões. O projeto do senador Paulo Hartung, aprovado no Senado, corrigia a tabela do IRPF - em vigor desde 1995 - em 28%. Este índice foi alterado para 17,5% no texto final negociado com o governo na Câmara, pelos líderes aliados e de oposição. "O PSDB só aprovou a correção porque obteve o sinal verde do presidente Fernando Henrique", conta o líder tucano na Câmara, Jutahy Júnior (BA), certo de que em qualquer hipótese - sanção ou Medida Provisória - a correção não será modificada. O novo texto torna isento do Imposto de Renda quem tem rendimentos anuais de até R$ 12.690,00, ou no máximo R$ 1.057,50 por mês. Na lei vigente, a faixa de isenção vai até R$ 10.800,00 - o que significa R$ 900,00 mensais. A alíquota de 15% será aplicada sobre os vencimentos de R$ 12.690,00 a R$ 25.380,00, e acima deste valor, será aplicada a alíquota de 27,5%.