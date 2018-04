Hartung fica neutro, no ES, entre PMDB e PR Dois ex-vereadores de Vila Velha, na Grande Vitória, disputam a prefeitura da cidade. Hércules Silveira, hoje deputado estadual pelo PMDB, fez toda sua campanha falando da ligação que tem com o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (PMDB). O governador, no entanto, preferiu manter a neutralidade. O outro candidato é o deputado federal Neucimar Fraga (PR), que procurou identificar sua campanha com a atuação que tem em Brasília, principalmente em assuntos que envolvem a segurança pública.