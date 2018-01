Hartung diz que aprova MP que corrige o IR, com restrições O senador Paulo Hartung (PSB-ES), autor do projeto de lei que corrige a tabela do IRPF, disse na tarde desta terça-feira à Agência Estado que trabalhará para aprovar no Congresso a Medida Provisória anunciada ontem pelo governo, que reajusta a tabela em 17,5%. ?Mas vamos trabalhar para derrubar o aumento da tributação sobre as empresas, que não estava no acordo?, afirmou. Ele disse que a equipe econômica foi ?muito educada? ao telefonar para diversos parlamentares antes de anunciar que vetaria o projeto de lei de reajuste da tabela, aprovado no Congresso, e editaria uma MP com igual efeito, mas com correções de redação. Mas, em nenhum momento dessas conversas, o ministro da Fazenda, Pedro Malan, havia informado que aumentaria em dois pontos a alíquota efetiva da CSLL para empresas prestadoras de serviço que declaram IR por lucro estimado. ?Esse assunto já havia sido tratado nas negociações e rejeitado?, disse o senador. ?Foi um movimento repentino e truculento da equipe econômica.? Hartung disse que o aumento da CSLL foi o único ponto fora do acordo. O fato de a correção de 17,5% incidir só a partir do ano-base 2002, produzindo efeitos nos recolhimentos na fonte a partir deste mês e na declaração de ajuste a ser entregue em 2003 já estava previsto, segundo afirmou. ?Não tem jeito de fazer valer a tabela corrigida para a declaração de ajuste deste ano?, disse. ?Seria uma confusão danada.? Ele explicou que, se fosse assim, a perda de receitas estimada com a correção, que é de R$ 3,8 bilhões, teria de ser contada em dobro. Além disso, segundo Hartung, o governo sequer teria se sentado à mesa de negociações se a proposta fosse essa. ?Não tinha acordo?, disse. Ele afirmou ser contrário à idéia de mover ação na Justiça contra a MP, para evitar a elevação da CSLL. ?Isso só beneficiaria o Everardo Maciel, porque daí a correção da tabela também não entraria em vigor?, disse.