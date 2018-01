Hamilton: programas sociais têm peso modesto no Sul O diretor de Política Econômica do Banco Central, Carlos Hamilton Araújo, fez uma comparação entre o total de beneficiários do Bolsa Família no Brasil por região e demonstrou que os programas de transferência de renda "têm peso modesto" no Sul do País. A fala ocorreu nesta terça-feira, durante apresentação do Boletim Regional. Segundo ele, apenas 6,7% dos beneficiários do Bolsa Família estão nesta parte do País. O Nordeste, em contraponto, concentra 52% deles.