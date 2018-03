Haiti é o primeiro tema da reunião ministerial A situação do Haiti é o primeiro tema a ser abordado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua equipe na reunião ministerial iniciada na manhã de hoje na Granja do Torto, em Brasília. Os ministros da Defesa, Nelson Jobim, do Gabinete de Segurança Institucional, general Jorge Félix, e do secretário-geral do Itamaraty, Antonio Patriota, fazem uma exposição sobre a condição atual da empobrecida nação caribenha, arrasada por um terremoto de 7,0 graus na Escala Richter ocorrido na terça-feira da semana passada.