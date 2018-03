Haddad teria revelado que Erundina é a vice 'dos sonhos' A reserva com que o pré-candidato do PT à prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, recebeu a possibilidade de Luiza Erundina, no PSB, ser vice em sua chapa esconde, na verdade, sua vontade real. Ainda ministro da Educação, Haddad revelou a poucos interlocutores que Erundina era sua vice "dos sonhos". No entanto, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva negociando a aliança com o PSD de Gilberto Kassab, o então ministro não via espaço para ir contra os desejos de seu criador.