Haddad terá ?conselho político? para campanha

A criação do grupo é uma maneira de o partido contemplar as diferentes correntes do PT, que querem influenciar a discussão sobre os rumos da campanha. Fazem parte do conselho, entre outros petistas paulistas, cinco integrantes do diretório municipal, dois representantes do diretório estadual, dois do nacional, os líderes do partido na Câmara dos Deputados, na Assembleia e na Câmara Municipal e um prefeito. Haddad também indicou seis vereadores para compor o grupo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.