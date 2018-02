Haddad rebate críticas de vice de Serra sobre Educação O candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, rebateu as críticas do candidato a vice-prefeito na chapa de José Serra (PSDB), Alexandre Schneider (PSD), de que a Secretaria Municipal de Educação não recebeu recursos do Ministério da Educação quando a pasta era comandada pelo petista.