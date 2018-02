Haddad pretende integrar empréstimo de bicicletas ao bilhete único

O candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira, 11, durante caminhada pelo Parque São Lucas, zona leste da capital, que pretende integrar o empréstimo de bicicletas ao bilhete único, se for eleito.

Segundo o candidato, o empréstimo por até três horas da bicicleta será gratuito caso o usuário também fizer uso de ônibus, trem ou metrô no período. Se o cidadão utilizar exclusivamente a bicicleta, pagará cerca de 20 centavos por hora, debitados do bilhete único, de acordo com Haddad.

O ex-Ministro da Educação também criticou a reportagem de capa do Diário Oficial do Estado (DOE) de ontem, que sugeriu aos leitores não usarem bicicletas como meio de transporte devido ao risco envolvido. "A preocupação com segurança é legítima e precisamos ampliar o numero de ciclovias, mas não se pode impedir o uso da bicicleta como meio de transporte", afirmou.

O candidato evitou dizer quantos quilômetros de ciclovias pretende construir na cidade, mas disse que seu plano de governo para incentivar o uso de bicicletas será divulgado em detalhes neste domingo, 14.