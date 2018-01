Haddad mostra otimismo com debate por ensino melhor O ministro da Educação, Fernando Haddad, disse hoje que vê um ambiente favorável, "como nunca antes", para o debate da melhoria da qualificação do sistema educacional brasileiro. Segundo ele, a discussão tem engajado políticos de todos os partidos e empresários que sofrem com a falta de mão de obra qualificada.