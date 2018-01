Haddad minimiza baixa popularidade do seu governo Com a popularidade em baixa ao fim do seu primeiro ano de governo, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, utilizou discurso durante evento do PT-SP na noite desta segunda-feira, 09, para alfinetar críticos de sua gestão na cidade. "Não custa lembrar que em 2003 alguns companheiros deixaram o PT, apenas no primeiro ano do governo Lula, que terminou seus oito anos de governo com 85% de aprovação", disse Haddad.