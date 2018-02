Haddad ironiza vice de José Serra sobre pedido de verbas

São Paulo, 12 - O candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, deu sequência nesta quinta-feira, 12, à polêmica sobre o envio de verbas do Ministério da Educação à Prefeitura de São Paulo, afirmando que irá estabelecer critérios que contemplem a capacitação tecnológica para a nomeação de secretários. Haddad questionou a capacidade do ex-secretário municipal de Educação e atual vice na chapa do seu adversário tucano José Serra, Alexandre Schneider, de usar as novas tecnologias, insinuando que ele não recebeu verbas do ministério porque não enviou o formulário eletrônico com a solicitação.

"Estabelecerei um critério para nomear secretários. Vou colocar ele diante de um computador e ele terá de preencher o formulário eletrônico. Se não conseguir, não poderá assumir", ironizou Haddad, que foi ministro da Educação, na ocasião em que Schneider foi secretário dessa área na gestão municipal de Gilberto Kassab (PSD). E indagou o fato de mais de cinco mil prefeitos de todo o País terem recebido essa verba e Prefeitura de São Paulo não. "Exigirei um curso de capacitação tecnológica para os secretários", provocou

Em resposta à publicação da última quarta-feira, 11, no Diário Oficial do Estado de São Paulo que associa o uso de bicicletas ao aumento de acidentes nas vias urbanas, Haddad voltou a propor a integração de bicicletas públicas ao sistema metroviário. "É necessário a preocupação com a segurança, mas não podemos impedir o uso desse meio." O petista disse, ainda, que neste domingo irá apresentar um programa concreto para o uso de bicicletas na capital. "Vamos integrar as bicicletas ao Bilhete Único e teremos bicicletas públicas."

As afirmações de Haddad foram feitas, na tarde desta quinta-feira, 12, em rápida visita à região do Parque São Lucas, na zona leste da cidade. Antes de chegar ao local, o candidato percorreu o trajeto entre a Vila Prudente e a Vila Alpina, observando a construção do monotrilho que irá conectar a região à Cidade Tiradentes. Ele questionou se o sistema realmente terá capacidade para atender a demanda da região.