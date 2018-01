Haddad inicia amanhã 'imersão' na periferia

Em encontro do Conselho Político do pré-candidato no final de janeiro, o pré-candidato anunciou que dedicará as segundas e as sextas-feiras às visitas in loco, principalmente à periferia. "Quero conhecer os equipamentos públicos das áreas mais remotas, isso a legislação não impede. Não é agenda eleitoral, é uma atividade de conhecimento", disse o petista na ocasião. Na próxima segunda-feira (27), Haddad participará de uma plenária na Brasilândia, na zona norte, onde vai debater propostas para o seu projeto.

O pré-candidato escolheu o início e o fim das semanas porque são os dias em que os parlamentares do PT podem acompanhá-lo nas regiões mais problemáticas da cidade. "É uma imersão in loco, quero colher subsídios para a campanha", comentou Haddad. Terças, quartas e quintas estão dedicadas à reuniões internas com partidários, aliados e simpatizantes.