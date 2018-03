Haddad: Governo faz política de gestão, não de jeitinho

Haddad lembrou a conversa com Mantega e disse que o pedido teve como objetivo final não penalizar a população, uma vez que esses aumentos acontecem no começo do ano, período marcado pelo aumento de despesas das famílias. "Tudo acaba acontecendo em janeiro ou fevereiro e isso prejudica a gestão da política monetária", ressaltou.

Lula

Nessa manhã, Haddad se reuniu por 1 hora e 20 minutos com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante a conversa, Lula aconselhou Haddad e seus secretários a aproximar o seu governo da população (através da prestação de contas e do aumento da participação popular no governo) e buscar parcerias com os governos federal e estadual. Citando o exemplo bem-sucedido da administração do Rio de Janeiro, Lula disse a Haddad que é importante construir projetos em conjunto com o governo estadual, uma vez que há interesses em comum em jogo e que "o entendimento local é fundamental" para o êxito das administrações. "Ele insistiu para que levássemos também muito em consideração o governo do Estado, fazendo referência ao governo do Rio", relatou o prefeito.

Ainda de acordo com Haddad, Lula falou da atual realidade econômica brasileira a qual, segundo Haddad, "não é a mesma de 10, 15 anos atrás". Lula teria destacado também o amadurecimento da política nos últimos anos, onde "os interesses da população estão acima da questão partidária". Haddad disse aos jornalistas que Lula está muito animado para a retomada de sua agenda após o período de férias em Angra dos Reis. Questionado por jornalistas, o prefeito confirmou o convite feito à presidente Dilma Rousseff para vir a São Paulo no próximo dia 25, para a celebração do aniversário da cidade.