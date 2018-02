Haddad faz o que um prefeito devia ter feito, diz Lula O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste domingo, 10, que o prefeito da capital paulista, Fernando Haddad, fez o que o seu cargo exige que fosse feito diante das investigações de corrupção contra servidores municipais. "O Haddad está fazendo as coisas que um prefeito deve fazer. Ele abriu uma investigação e está apurando, mas esse é um processo que ainda está no começo", afirmou, na sede do Diretório Municipal do PT de São Bernardo do Campo.