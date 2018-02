Haddad evita politizar campanha ao comentar mensalão Às vésperas do primeiro debate eleitoral, programado para a próxima quinta-feira, o candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, evitou falar, na tarde deste domingo, em "politização" da campanha em razão do início do julgamento do "mensalão" nesta semana. Haddad cumpriu neste domingo compromisso de campanha ao participar das comemorações do Dia do Motorista, organizado pelo sindicato da categoria. Pressionado por jornalistas, o candidato petista foi evasivo quando indagado sobre o impacto do julgamento do mensalão pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que terá início na quinta, dia 2 de agosto.