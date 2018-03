Haddad elogia 'briga' de Marta para implantar CEUs

No palanque, Marta e Haddad trocaram poucas palavras, mas a senadora anunciou, pela primeira vez, seu apoio a Haddad na eleição municipal. "Agora você terá uma grande responsabilidade. Eu e Lula vamos estar ao seu lado. O programa petista precisa voltar. Não podemos aceitar mais tanta mediocridade", disse Marta a Haddad, em critica à gestão Kassab.

A fala de Marta indica uma mudança de postura, já que no fim do mês passado a senadora afirmou que Haddad deveria "gastar a sola do sapato" para conquistar eleitores. Ainda assim, no evento desta manhã, Marta e Haddad trocaram poucas palavras e a senadora ficou de costas para o ex-ministro em grande parte da solenidade de inauguração do CEU.

No ano passado, Marta chegou a trabalhar pela indicação do PT para concorrer à Prefeitura de São Paulo, mas desistiu a pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula participou hoje do evento, o primeiro depois do desaparecimento do tumor. Esse foi também o primeiro evento de Lula ao lado de Haddad como pré-candidato petista ao pleito.