Haddad é 'um belo rapaz', diz senador Pedro Simon

"No momento em que o Lula colocou candidato, o candidato não é ele (Haddad), mas o Lula", alegou o senador gaúcho. Simon alegou que Dilma também foi candidata do Lula, mas com uma diferença: "Ela subiu na campanha por conta própria, Dilma tinha vida, tinha história, tinha biografia. Este não tem", insistiu.

O senador do Rio Grande do Sul fez um apelo para que o ex-governador de São Paulo, José Serra, dispute a eleição à prefeitura da capital paulista. Ele prevê que Serra enfrentará "um lado negativo" por ter descumprido a promessa de não renunciar ao mandato de prefeito. "É uma coisa que vai ser cobrada, mas neste momento, tudo está se voltando para isso. O Serra precisa ter coragem e topar ser candidato a prefeito", defendeu.

Na opinião de Simon, a disputa pela prefeitura de São Paulo antecipa a eleição a presidente da República em 2014. "Parece piada, mas é verdade. A grande preliminar da eleição para presidente da República é a prefeitura de São Paulo", afirmou. Pedro Simon apoiou discurso de Aloysio Nunes sobre a repetição da prática de restringir, em grande parte, as atividades do Senado à votação de medidas provisórias. Aloysio lembrou que hoje, "o início do ano legislativo depois do carnaval", a pauta da Casa está trancada por três medidas provisórias recebidas da Câmara dos Deputados.