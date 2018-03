Haddad é ?esquecido? em dia de anticandidato Na disputa pela Prefeitura de São Paulo, o petista Fernando Haddad fez nesta terça, em Brasília, um tour de anticandidato. Por quase duas horas, participou de uma solenidade no Superior Tribunal Militar, onde, à exceção do ministro da Defesa, Celso Amorim, e do ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antonio Dias Toffoli, que não apareceu, foram homenageadas apenas autoridades de segundo e terceiro escalões do governo e generais.