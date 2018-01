Haddad diz que vai trabalhar por 'tripladinha' do PT O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou na noite desta segunda-feira, 09, que vai trabalhar para que o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, vença as eleições no Estado no próximo ano e para que o partido forme uma "tripladinha" de cooperação nos três níveis de governo. "Vamos fazer não o que chamamos de dobradinha, mas de tripladinha. A Dilma, eu e você", disse o prefeito ao ministro, durante discurso durante cerimônia de posse do novo diretório estadual do PT.