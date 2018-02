Haddad diz que Gushiken era um exemplo de força O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, disse que o dia de hoje é de luto por conta do falecimento do ex-ministro Luiz Gushiken, mas de celebração à força do Partido dos Trabalhadores, durante discurso no Grande Encontro da Região Metropolitana 2013. "As homenagens aos que se têm um fortalecedor. Temos o desafio de apresentar um grande projeto para a metrópole e o Estado de São Paulo", afirmou ele, ao participar do evento, que acontece na quadra dos bancários, no centro da capital paulista.