Haddad diz que governo federal anunciará investimentos

Haddad disse que os entendimentos do aumento da participação de São Paulo no PAC ocorrem desde o início do ano. Ele lembrou que esteve em Brasília em fevereiro e abril para discutir com a presidente Dilma a "adesão" do município ao PAC. "Na comparação com o Brasil, estamos defasados com recursos federais. Os projetos foram amadurecendo e agora estamos ultimando os detalhes para um anúncio que a presidente tem prerrogativa de fazer", disse. Haddad avalia que, provavelmente, os investimentos destinados a São Paulo virão de recursos adicionais do PAC Mobilidade.