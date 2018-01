Haddad diz que estará de mãos dadas com Marta

Na ocasião em que as conversas entre PT e PSD estavam adiantadas, Marta disse que temia acordar de mãos dadas com Kassab no palanque e que isso, para ela, seria um pesadelo. "Ela (Marta) vai acordar de mãos dadas comigo", disse o ex-ministro da Educação.

Em visita à região do M''Boi Mirim, no Jardim Angela, extremo sul da capital, Haddad disse que não tem dúvida da participação de Marta Suplicy em sua campanha e que no momento certo ela estará presente em suas incursões pela cidade. O petista chegou à região do M''Boi Mirim por volta das 5 horas da manhã de hoje, onde visitou uma unidade básica de saúde, uma creche, as obras do PAC e um terminal de ônibus.