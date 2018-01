Haddad diz a aliados que prefere disputa com Serra

Lula e seu entorno advogam a tese da composição com o PSD não apenas para desorganizar o campo adversário, mas também para evitar que Serra entre na disputa. Internamente, o PT avalia que Serra é o nome mais forte, ainda que tenha alto índice de rejeição, segundo pesquisas recentes.

Haddad disse a mais de um correligionário nos últimos dias que prefere Serra porque este cenário retoma a lógica da polarização PT x PSDB e "coloca as coisas em seu devido lugar". A lógica do pré-candidato petista, porém, contraria o pragmatismo político da cúpula petista, que trabalha abertamente pela aliança com o prefeito.

?Desde sempre?

Ontem, em conversa com jornalistas, Fernando Haddad voltou a afirmar que a unidade do partido é o patrimônio que tem a apresentar na eleição e afirmou que não vai mudar sua estratégia caso Serra entre na disputa.

De acordo com petista, o PT já trabalhava com este cenário. "Estamos trabalhando com essa hipótese desde sempre. Este cenário é o mais provável, não muda nada. Para mim, continua tudo igual", afirmou o petista após visita à sede do Sindicato dos Comerciários de São Paulo.

A entidade é comandada pelo sindicalista Ricardo Patah, que também preside a União Geral dos Trabalhadores (UGT) e é filiado ao PSD. Haddad argumentou que o PT nunca foi prioridade de aliança para o partido do prefeito Gilberto Kassab e que o ex-governador José Serra sempre esteve no topo da preferência do pessedista.

O ex-ministro aproveitou também para alfinetar Serra, ao ser questionado sobre as pretensões nacionais do tucano e o episódio em que o ex-governador assinou, em 2004, um documento comprometendo-se a cumprir o mandato de prefeito integralmente, mas, após eleito, deixou a Prefeitura em 2006 para disputar a Presidência. "Eu levo em consideração o compromisso que as pessoas assumem publicamente", disse Haddad. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.