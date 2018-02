Haddad cobra repúdio do PSDB a xingamento contra Dilma O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, criticou neste domingo, 15, o PSDB por nenhuma liderança do partido ter repudiado os xingamentos que a presidente Dilma Rousseff recebeu de parte dos torcedores no jogo de abertura da Copa do Mundo. "O mínimo que a política com ''P'' maiúsculo deveria ter é um gesto de solidariedade e repúdio ao que aconteceu", afirmou, durante discurso no lançamento oficial do ex-ministro Alexandre Padilha à disputa pelo governo paulista.