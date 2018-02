Haddad: 'Aquele periquito era um tucano'

"Eu entendo que na campanha tem que manter muito bom humor". A frase é do candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, ao responder uma pergunta sobre o vídeo postado em seu website nesta quinta-feira, 12, com uma astróloga prevendo a sua vitória nas eleições municipais deste ano. "São 90 dias. (Temos que) veicular fatos pitorescos para que a campanha tenha componentes mais descontraídos", emendou o petista.

As declarações foram dadas na tarde desta quinta-feira, em evento promovido pelo candidato na Zona Leste da capital paulista, onde ele tinha planos de realizar uma caminhada para se apresentar à população local. A forte chuva frustrou os planos e manteve o candidato cerca de dez minutos dentro de uma padaria tomando café em companhia de um grupo de jornalistas.

"O senhor acredita em previsões astrológicas?", perguntou um repórter. Haddad esquivou-se, dizendo apenas que o vídeo foi postado pelos membros de sua campanha. "Achei interessante", limitou-se a dizer.

O petista foi provocado a responder se acredita mais nas declarações da astróloga, que apontam para sua vitória nas urnas, ou na "sorte" que ele tirou com um tocador de realejo na semana passada, no qual um periquito pinçou um papel com a seguinte mensagem: "É necessário que evites a companhia de certas pessoas que tratam de inclinar-te para o mal". "Esse periquito era um tucano. Um tucaninho bem pequeno disfarçado", brincou o candidato fazendo referência ao PSDB, que tem como símbolo o tucano.