Haddad aposta em horário eleitoral para mostrar avanços O horário eleitoral da campanha petista pelo Palácio dos Bandeirantes neste ano pode servir para mostrar os pontos positivos da gestão do prefeito Fernando Haddad na cidade de São Paulo. De acordo com o prefeito, que tem sido mau avaliado nas pesquisas de popularidade, temas que são de interesse da cidade também serão abordados na campanha. "Tudo o que você faz de bom para a população tem que mostrar. As coisas não estão sendo divulgadas, o aumento na velocidade do ônibus, a queda na fila (da saúde), melhoria da iluminação pública", afirmou o prefeito, depois de inaugurar ao lado do ministro da Saúde e provável candidato ao governo do Estado, Alexandre Padilha (PT), o milésimo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do País, em São Paulo.