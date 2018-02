Haddad, Alckmin e Dilma trocam gentilezas em evento Em meio ao acirramento da disputa eleitoral, o começo da cerimônia de assinatura do contrato de financiamento da Linha 6 do Metrô, que foi realizada nesta quinta-feira em São Paulo, foi marcada por uma troca de gentilezas entre as principais autoridades presentes. O prefeito Fernando Haddad (PT), o governador Geraldo Alckmin (PSDB) e a presidente Dilma Rousseff destacaram a parceria entre as três esferas de poder independentemente dos partidos dos governantes.