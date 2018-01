Hackers invadem site do governo de Minas com sátira ao PT

Sites oficiais do governo de Minas Gerais foram invadidos por hackers na quarta-feira, 23. Os hackers postaram um vídeo satirizando o governo de Fernando Pimentel (PT), além do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a presidente Dilma Rousseff e o próprio partido.

O material também citava ainda um caso envolvendo a mulher de Pimentel. Algum tempo depois do ataque, um grupo que se intitulou como "Monsters Defacers" assumiu a autoria. O governo lamentou a ação e informou que a Polícia Civil investiga o caso para tentar identificar os responsáveis.

Entre as página invadidas está a da Secretaria de Defesa Social, que, durante parte do dia, exibiu o vídeo com imagens de bonecos criticando e ironizando o governo petista nas esferas estadual e federal.

Na nota oficial, o governo de Minas classificou o ato como "ação criminosa" e informou que as investigações já foram iniciadas.

No interior do Estado também houve relatos de ataques de hackers. Em Guaranésia, a prefeitura teve de cancelar a festa de aniversário da cidade, neste mês, após todo o sistema informatizado do município, incluindo os serviços prestados à população, ficarem fora do ar por mais de dez dias. Os invasores pediam US$ 3 mil para liberar o sistema, valor que não foi pago. As investigações não conseguiram identificar os autores do ataque cibernético.