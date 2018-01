Habeas-corpus põe em liberdade líder do MST O líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem-terra em Pernambuco, Jaime Amorim, foi libertado na tarde desta segunda-feira, 28, após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ter concedido habeas-corpus. Integrante da direção nacional do movimento, ele prestou depoimento na 5ª Vara Criminal. Ele está preso desde o dia 21 e foi denunciado pelo Ministério Público por depredação ao patrimônio público e incitação ao crime, quando comandou protestos em frente ao consulado norte-americano, em Recife, em novembro do ano passado.