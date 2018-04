Habeas-corpus de Arruda será relatado por Marco Aurélio

No pedido, os advogados afirmam que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) agiu de forma precipitada impondo os rigores de uma prisão preventiva sem que se tenha esclarecimento cabal dos fatos em apuração, restringindo a liberdade de quem jamais foi ouvido pela autoridade policial ou por qualquer outra autoridade com atribuição legal.

Alegam ainda que a defesa não foi avisada da reunião da Corte Especial, tendo sido os meios de comunicação informados antes dos advogados.

O STJ determinou a prisão do governador por entender que Arruda tentou coagir testemunhas e obstruir a Justiça.