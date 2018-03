Há seis anos tucanos trocam afagos e farpas Há seis anos José Serra e Geraldo Alckmin travam curioso embate, ora como aliados, ora rivais, sempre de olho na Presidência. Corriam os primeiros dias de 2003, Serra mal se recuperara da derrota para Lula, e o colega, reeleito governador, se lançava informalmente para presidente. Em 2004, Serra concorreu à prefeitura, a contragosto, sob pressão do colega. Venceu. Mas o caso do mensalão, um ano depois, reacendeu o sonho da Presidência. Alckmin, duro, cobrou que ficasse no cargo. O PSDB passou 2006 dividido entre um ou outro. Alckmin insistiu na candidatura, mas acabou sendo vencido por Lula. Serra elegeu-se governador. Alckmin teve de apostar todas as fichas para se lançar à prefeitura, em 2008. Mas o colega apoiava Gilberto Kassab. Perdeu de novo e chegou a vestir o jaleco de médico, sugerindo uma guinada. Mas está de volta, na equipe de Serra.