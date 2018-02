Há excesso de nomes qualificados, diz Aécio sobre vice O candidato do PSDB à presidência da República, Aécio Neves, fez uma brincadeira em clima de Copa do Mundo para afirmar que a decisão da escolha do seu vice à presidência da República será feita com cuidado e anunciada no dia 30 de junho, às 10 horas, quando será reunida a Executiva Nacional do seu partido. "Temos um excesso de nomes muito qualificados. É um bom problema igual ao do Felipão. Tem muita gente boa no banco para entrar e muita gente boa em campo", disse. Ele não citou nenhum nome.