Há cinco anos vida de recifense começou a mudar

RECIFE - Aluyrdes Alberto Lopes de Melo nasceu há 42 anos em uma família pobre em Correntes, a 285 quilômetros do Recife, no agreste. Abandonados pelo pai, aos 10 anos, ele e os três irmãos acompanharam a mãe em busca de melhoria de vida no município vizinho de Garanhuns, terra do ex-presidente Lula, antes de se instalarem no barraco da avó materna à beira de um canal no bairro do Arruda, zona norte do Recife.

Filho mais velho, Beto se sentia responsável pela família. Forjado na necessidade, nunca se "desencaminhou". Antes de desembarcar na capital, já havia vendido picolé, sido engraxate, acompanhando matança de bois e bodes em feiras à espera de algum pedaço de carne ou víscera que fosse desprezada para levar para casa.

No Recife, cortou lenha para padaria, passou "jogo do bicho", levou compras de supermercados nas casas dos clientes, foi zelador (informal) de restaurante. A esta altura já havia se mudado para um pequeno vão alugado, onde a família se espremia. Trabalhador e disposto, gostou de ter servido o Exército - "um dos seus melhores mestres" - e de ter trabalhado na Mesbla - "meu melhor patrão". Não esquece o primeiro dia de trabalho, como estoquista da loja: na hora do almoço , deu uma volta para disfarçar e voltou com um palito de dente na boca para que todos achassem que ele tinha feito a refeição.

Com dificuldade, conseguiu fazer um curso de contabilidade (equivalente ao segundo grau). Fez vestibular para Administração, Estatística e Direito. Não passou em nenhum. "Nem podia, minha base era muito fraca". A dureza continuou por anos a fio. Casou, teve um filho, Adam Clayton - assim batizado em homenagem ao baixista da banda U2 - foi morar na comunidade pobre do Alto da Bondade, em Olinda.

Há cinco anos sua vida começou a mudar. Conseguiu um contrato para prestar serviço de manobrista a um restaurante. Correu atrás e hoje é dono da "Belo Terceirização Ltda", que emprega cerca de 30 funcionários. Mensalmente consegue R$ 5 mil livres. Tem duas casas no

Alto da Bondade, um carro popular, uma moto, uma Kombi. Aos 39 anos aprendeu a dirigir.

Considerado "rico" ele assegura que tudo o que conseguiu na vida foi com seu próprio esforço e muito trabalho. Nunca recebeu nada do governo. Nem quando criança pobre, nem como jovem carente e nem como pequeno empresário. "Criei minha empresa 'na tora´", afirma, usando uma expressão que quer dizer na marra, contra todos os obstáculos.

INTERESSEIROS

Como observou o ex-presidente Fernando Henrique em seu artigo "A Nova Classe Média", Aluyrdes Alberto Lopes de Melo, não se sente em conexão com os políticos - a quem coloca em um mesmo e vergonhoso patamar. Para ele, o Congresso Nacional funciona na base de espertezas e interesses próprios e pessoais. "Ninguém pensa no povo", assegura. "Os políticos se movem dentro de um jogo de interesses".

Entre as exceções, cita o senador Cristóvão Buarque, do PDT, que considera um político sério, "mas só", na sua trilha pela educação. Para ele, não existe mais direita e esquerda, que se tornam a mesma coisa quando no poder. De forma simples, Beto explica a diferença ideológica entre ambas: ser esquerda é renegar negociatas e benefícios, ajudas de custo sem sentido, horas extras; ser direita é aceitar tudo que tiver e aparecer. Na sua régua, "todo mundo aceita".

Mesmo sem acreditar nos políticos, ele confia que a política pode ser um meio para o crescimento e mudança da sociedade. O ex-presidente Lula, "deu o Brasil para os brasileiros", frisa. "Na educação, muita gente carente recebeu fardamento, caderno, lápis, borracha, tênis para estudar", afirma, ao citar também a construção de moradias para a população de baixa renda e a compra de ambulâncias com verba federal.

Do governo Fernando Henrique destaca o sucesso do Plano Real e "as privatizações desastrosas". "A gente paga o serviço de telecomunicações mais caro do mundo", reclama ele, ao falar sobre o período FHC, que qualifica, no geral, como "um governo bom".

"As pessoas puderam ter noção do que podiam ou não comprar, puderam se planejar", diz sobre o Plano Real cujo impacto no bolso da população ele compara à transição política encarnada por Tancredo Neves. "Tancredo foi a saída da ditadura para a volta da esperança democrática", observa. "O Plano Real foi a saída da inflação para a volta da esperança financeira".

Tanto FHC como Lula, segundo ele, mantiveram o esquema das benesses e corrupção política. Eleitor de Dilma - atendendo ao pedido de Lula - o empresário confia que o novo governo deverá reduzir a corrupção. "Ela vai deixar o lado político e colocar gente cientista, especialista nos cargos que possam governar sem o toma lá dá cá", afirma, ao explicar

que como assessora direta do ex-presidente, Dilma conhece bem os projetos e metas do governo. "Ela não vai mudar nada, ela vai ser dura para executar o que ficou definido no governo de Lula".

JOGO DE FACHADA

Os serviços e políticas públicas no Brasil são "uma negação", "puro jogo de fachada", no entendimento de Beto. "Se discute muito e nada sai do papel para a realidade". Ele cita a área da criança e da juventude: "Não vejo se tirar uma criança da rua". Continua com a mobilidade urbana - "nas ruas, no trânsito, só existem estrangulamentos" - e com a educação - "não se constroem novas escolas decentes, que possam ajudar a dar um passo à frente". Na saúde, ele acha que houve melhora, mas, sem plano de saúde, diz que só poderá conferir o avanço, se vier a precisar dos serviços.

Nesta semana, o novo integrante da classe média brasileira realizou um sonho: assistir ao show do U2, em São Paulo. Foi com a mulher, com quem compartilhou a experiência de entrar pela primeira vez em um avião. Não se deslumbrou. Mas está feliz por poder.