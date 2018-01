Há 23 anos, manifestantes pediam destituição de Collor

SÃO PAULO - Manifestantes retornam às ruas de todo País neste domingo, 16, para protestar contra a presidente Dilma Rousseff. Nesse mesmo dia, 23 anos atrás, milhares de pessoas também realizavam manifestações contra o presidente da época, Fernando Collor de Mello. Elas pediam, na época, a destituição imediata de Collor, acusado de corrupção.

Alvo de um processo de impeachment, Collor convocou os brasileiros a realizarem um ato em seu apoio, poucos dias antes de uma manifestação contra ele. Em seu discurso, o presidente pediu que os manifestantes vestissem as cores verde e amarelo para mostrar que apoiavam Collor. O apelo do presidente teve o efeito contrário: fez com que os protestos contra ele fossem ainda maiores. No dia 16 de agosto de 1992, várias pessoas foram às vestidas de preto.

Neste domingo, manifestantes se reúnem em diversas cidades para protestar contra o governo de Dilma Rousseff.