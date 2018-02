Gustavo Fruet anuncia na quarta-feira saída do PSDB

O ex-deputado federal Gustavo Fruet irá anunciar na quarta-feira, 13, a sua saída do PSDB. A decisão do tucano será comunicada em entrevista coletiva, convocada para as 10 horas, em seu escritório político na capital paranaense. Em entrevista, concedida nesta terça-feira, 12, à Rádio da Liderança do PSDB no Senado, o ex-parlamentar confirmou a sua saída e justificou a decisão ao "silêncio constrangedor" da sigla sobre sua reivindicação de assumir a direção municipal do partido em Curitiba.

"Eu sempre defendi clareza por parte do PSDB, esse silêncio reinou e eu entendo que agora é o momento de se tomar um novo caminho, sem mágoa, sem ressentimentos", afirmou. O ex-deputado federal informou ainda que enviará ainda nesta semana uma carta à direção nacional do PSDB para anunciar a sua saída. "Apesar de todas as tentativas, foi negada a possibilidade de um diálogo", afirmou.

No anúncio, marcado para quarta-feira, 13, o ex-parlamentar irá reafirmar a intenção de concorrer à Prefeitura de Curitiba em 2012, mas não deve anunciar a qual sigla irá se filiar. A tendência, segundo aliados, é de que o ex-deputado federal ingresse no PDT, em um acordo que teria a chancela do PT. Fruet, contudo, ainda não definiu a questão e ainda estuda convites feitos pelo PMDB, PV e PSD, sigla que tem como fundador o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab.

O desembarque de Fruet do PSDB é o desfecho de uma crise que se estende desde o início do ano. Após perder a corrida ao Senado, em 2010, o ex-deputado federal iniciou articulações dentro da sigla para se viabilizar como candidato tucano à Prefeitura de Curitiba em 2012. O ex-parlamentar, contudo, encontrou resistência junto ao governador do Paraná, Beto Richa (PSDB), que apoiaria a reeleição do atual prefeito de Curitiba, Luciano Ducci (PSB).