Gustavo Franco: 'Prisão de Lula é evento importante no combate à corrupção'

BOSTON - O ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, afirmou ao Broadcast que o pedido de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ordenada pelo juiz federal Sergio Moro, é um "evento importante" no processo de combate à corrupção no Brasil. "Isso mostra que não há limitação no enfrentamento à corrupção. Ultrapassa mais uma barreira, como não ocorreu na Operação Mãos Limpas na Itália."

Segundo Franco, a solicitação de detenção do ex-presidente Lula pelo juiz Moro deve continuar o movimento de "profilaxia" contra malfeitos na gestão das contas públicas. "Deve gerar novos pontos de esclarecimento envolvendo outros políticos e partidos, o próprio presidente da República (Michel Temer) e no PSDB, como Aécio (Neves)", apontou.

De acordo com o ex-presidente do Banco Central, é positiva a derivada econômica do processo de combate à corrupção no Brasil, especialmente porque foi instalada há 9 anos uma relação negativa entre segmentos do setor público e privado que "é a antítese da economia de mercado", com busca de eficiência, produtividade e oferta de melhores produtos aos consumidores.

"A partir de 2009, com a Petrobras e seu programas do pré-sal e de investimentos, foi instalado no governo um movimento de quadrilha organizada pelo Partido dos Trabalhadores que foi importado de regimes como os da China e da Rússia", comentou Franco. "E isso foi um fracasso nos aspectos macro, microeconômico e moral. Mas todos os envolvidos estão presos. O País vive uma situação educativa, de ataque a esta filosofia que é contra o capitalismo, à democracia e ao livre mercado." Ele fez as ponderações no intervalo da Brazil Conference 2018 realizada em Harvard e MIIT.

