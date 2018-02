Gushiken será homenageado em encontro do PT O ex-ministro Luiz Gushiken, que morreu ontem, será homenageado hoje no Grande Encontro da Região Metropolitana 2013, realizado na quadra dos bancários, em São Paulo. A presença do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva está confirmada. Também está prevista a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, da ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, além de dirigentes do Partido dos Trabalhadores.