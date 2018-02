Gushiken foi um grande líder sindical, diz Michel Temer

Ainda são esperadas as presenças da presidente da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O velório de Gushiken está ocorrendo no cemitério do Redentor e o sepultamento está previsto para ocorrer às 16h de hoje.

O ex-ministro Luiz Gushiken morreu na noite desta sexta-feira, 13, em São Paulo, aos 63 anos, em decorrência de um câncer contra o qual lutava há 12 anos. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, na região central.