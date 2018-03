Gurgel recomenda 'olhar cuidadoso' sobre caso Palocci

O procurador disse que pediria para Palocci mais informações sobre o caso, mas diante da notícia de que partidos de oposição acionaram o Ministério Público, ele decidiu aguardar. "Estava me preparando para pedir informações para o próprio ministro-chefe da Casa Civil e para a Comissão de Ética Pública, quando fui informado. Decidi aguardar para ver os elementos que serão apresentados a mim", afirmou hoje, no intervalo da sessão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Com base nessas informações, Gurgel pode pedir a abertura de uma investigação no Supremo Tribunal Federal (STF), já que Palocci tem foro privilegiado, ou simplesmente arquivar o assunto caso não encontre indícios de irregularidades.