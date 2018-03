Gurgel encaminha parecer favorável à intervenção no DF O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, encaminhou no início da noite um parecer ao Supremo Tribunal Federal (STF) defendendo a necessidade de a Corte determinar a intervenção federal no Distrito Federal, mesmo depois de o governador licenciado José Roberto Arruda (ex-DEM), ter sido preso e afastado do cargo e a Câmara Distrital ter dado os primeiros passos no processo de impeachment dele.