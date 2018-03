Gurgel é o mais votado em lista para procurador-geral

O resultado favorece a confirmação de Gurgel no cargo. Embora a presidente não seja obrigada a aceitar a lista tríplice da entidade e não haja previsão constitucional para isso, a prática tem sido acatada pelo chefe do Poder Executivo na escolha do procurador-geral da República a cada dois anos. Nos oito anos em que governou o País, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestigiou esse processo de escolha e ungiu sempre o candidato mais votado.

A votação foi realizada com urnas eletrônicas e transcorreu com tranquilidade em mais de 160 unidades do Ministério Público em Brasília e nos 26 Estados brasileiros. A lista será entregue pelo presidente da associação, Antônio Carlos Bigonha, e Dilma anunciará sua decisão nos próximos dias. Antes da nomeação, porém, o escolhido terá de ser aprovado, após sabatina, pela maioria absoluta dos membros do Senado, como manda a Constituição Federal. A escolha deve dar-se entre os integrantes da carreira maiores de 35 anos.