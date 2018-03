Gurgel diz que ainda avaliará acusações contra Lula O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, informou por meio de nota que ainda não decidiu encaminhar para o Ministério Público Federal nos estados as acusações feitas pelo operador do mensalão, Marcos Valério, contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na nota, o MPF afirmou que Gurgel ainda avaliará o depoimento prestado por Valério em setembro do ano passado para decidir o que fazer.