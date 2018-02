Gurgel diz que acusações de Protógenes são calúnia

A defesa de Daniel Dantas disse que entrou com queixa-crime no Supremo Tribunal Federal contra o deputado Protógenes Queiroz (PC do B-SP) por calúnia e injúria. A ação é decorrente das declarações do parlamentar na OAB de São Caetano do Sul. "Ingressamos com queixa-crime no STF, imputando ao deputado calúnia e injúria, não acobertadas pela imunidade parlamentar", disse o advogado de Dantas, Andrei Zenkner.

A assessoria do Opportunity destaca que a Justiça decretou a nulidade da Satiagraha. A criminalista Elizabeth Queijo, que defende Roberto Demarco, assinalou que os autos estão sob sigilo. "Sobre o conteúdo da decisão estou impedida de comentar pelo dever do sigilo. Esse caso para mim está sob sigilo. Por essa exclusiva razão não vou me manifestar. A defesa deve apresentar medidas nos próximos dias em relação a isso."

O ministro Gilmar Mendes preferiu não falar sobre as declarações de Protógenes.

O deputado não respondeu ao contato da reportagem do jornal O Estado de São Paulo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.